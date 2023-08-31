В Краснодаре с 1 сентября изменят маршрут автобуса № 56

Изменения в схеме движения автобусного маршрута связаны с открытием новой школы в поселке Плодородном на улице Александра Сапрунова.

Теперь автобусы № 56 «ул. Екатеринодарская — ТРЦ «Красная площадь» — ул. Якова Кобзаря» будут ходить от улицы Якова Кобзаря по улице Сапрунова, Багряной до улицы им. 75-летия Победы в обоих направлениях.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Жителей поселка Плодородного просят принять во внимание новую схему движения автобуса № 56, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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