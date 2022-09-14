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В центре Краснодара 16 и 17 сентября ограничат движение транспорта

Общество
14.09.2022 21:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-16-i-17-sentyabrya-ogranichat-dvizhenie-transporta
В центре Краснодара 16 и 17 сентября ограничат движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные ограничения движения автотранспорта в краевой столице необходимы для монтажа сцены, на которой выступят творческие коллективы в рамках концерта в честь 85-летия Краснодарского края.

Так, 16 сентября с 6:00 и до окончания репетиции перекроют проезд по улице Буденного — от Красной до Коммунаров и по улице Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной.

На следующий день — 17 сентября движение транспорта снова ограничат с 6:00 и до конца праздничного концерта на улице Длинной — от Рашпилевской до Коммунаров, на улице Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной, на улице Буденного — от Рашпилевской до Седина и на улице Красной — от Пашковской до Калинина.

Автомобилистов просят быть внимательнее и учитывать введенные ограничения при планировании поездок в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе.

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