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В Сочи из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе

Происшествия
14.09.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-opolznej-perekryli-dvizhenie-transporta-po-novorossijskomu-shosse
В Сочи из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе

В результате обильных осадков 13 сентября в Хостинском районе активизировались оползневые процессы на Новороссийском шоссе около санаториев «Мыс Видный» и «Победа».

«Принято решение временно ограничить движение автотранспорта на участке Новороссийского шоссе с полуночи 14 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

В связи с введенным ограничением временно изменится схема движения автобусов № 49 и № 115.

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