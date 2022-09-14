В Сочи из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе

В Сочи из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе

В результате обильных осадков 13 сентября в Хостинском районе активизировались оползневые процессы на Новороссийском шоссе около санаториев «Мыс Видный» и «Победа».

«Принято решение временно ограничить движение автотранспорта на участке Новороссийского шоссе с полуночи 14 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

В связи с введенным ограничением временно изменится схема движения автобусов № 49 и № 115.