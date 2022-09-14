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На федеральной трассе Джубга — Сочи упавшее дерево парализовало движение транспорта

Происшествия
14.09.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-federalnoj-trasse-dzhubga-sochi-upavshee-derevo-paralizovalo-dvizhenie-transporta
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 14 сентября возле поселка Уч-Дере. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на проезжую часть и полностью перегородило ее.

В момент падения дерева никто не пострадал. Сейчас движение на этом участке трассы частично восстановлено. Автомобилисты сами убрали ствол дерева, чтобы освободить часть дороги для проезда.

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