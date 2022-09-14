На федеральной трассе Джубга — Сочи упавшее дерево парализовало движение транспорта
Происшествия
14.09.2022 10:54
Инцидент произошел утром 14 сентября возле поселка Уч-Дере. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на проезжую часть и полностью перегородило ее.
В момент падения дерева никто не пострадал. Сейчас движение на этом участке трассы частично восстановлено. Автомобилисты сами убрали ствол дерева, чтобы освободить часть дороги для проезда.
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