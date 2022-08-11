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В Краснодарском крае бесстрашные пешеходы показали, как бороться обочечниками

Общество
11.08.2022 09:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-besstrashnye-peshehody-pokazali-kak-borotsya-obochechnikami
В Краснодарском крае бесстрашные пешеходы показали, как бороться обочечниками

Автомобилисты наблюдали весьма неординарный способ борьбы с обочечниками. Молодая пара медленно, но верно шла вдоль трассы к Афипскому, не пропуская транспорт, желающий объехать пробку.

На трассе от Энема к поселку Афипскому молодые люди неспешной походкой шли вдоль проезжей части, не давая нарушителям проехать. Стоит заметить, что водитель, терпеливо едущий за пешеходами, не проявил ни капли агрессии. Напротив, судя по кадрам, мужчина улыбается и пытается вернуться в транспортный поток.

— Ладно, заезжай! — великодушно пропустил автомобилиста автор видеоролика, опубликованного в Telegram-канале «Краснодар №1».

При этом езда по обочине — дело весьма опасное. Преградой может стать чей-то неисправный автомобиль или же пост сотрудников дорожно-транспортной инспекции.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» запустил акцию против водителей-обочечников.

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