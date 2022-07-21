Телеканал «Кубань 24» запустил акцию против водителей-обочечников

Видео канала «Кубань 24»

Телеканал «Кубань 24» приглашает всех желающих присоединиться к борьбе за равные права на трассах.

Водители-обочечники — те, кто объезжает образовавшиеся на дороге заторы, экономя свое время, но при этом отнимая его у других.

Все, что требуется — снять нарушение на видеорегистратор, но так, чтобы были видны номера машины, дата и время съемки. Указать место и прислать видео в WhatsApp по номеру +7 (918) 120-60-00 или в чат-бот @kuban24_bot в Telegram.

Важно, что ролики, снятые на телефон, не подойдут. По закону только записи со средств видеофиксации могут быть рассмотрены в суде. Также нужно быть готовым подтвердить снятое нарушение.