Телеканал «Кубань 24» запустил акцию против водителей-обочечников
Общество
21.07.2022 21:20
Телеканал «Кубань 24» приглашает всех желающих присоединиться к борьбе за равные права на трассах.
Водители-обочечники — те, кто объезжает образовавшиеся на дороге заторы, экономя свое время, но при этом отнимая его у других.
Все, что требуется — снять нарушение на видеорегистратор, но так, чтобы были видны номера машины, дата и время съемки. Указать место и прислать видео в WhatsApp по номеру +7 (918) 120-60-00 или в чат-бот @kuban24_bot в Telegram.
Важно, что ролики, снятые на телефон, не подойдут. По закону только записи со средств видеофиксации могут быть рассмотрены в суде. Также нужно быть готовым подтвердить снятое нарушение.
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