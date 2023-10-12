В центре Краснодара 15 октября ограничат движение из-за забега

В этот день в краевой столице пройдет массовый забег «Город 230». Участники соберутся рано утром на Главной городской площади и в 9:00 пробегут по улице Красной.

Для проведения забега 15 октября с 6:00 и до конца мероприятия перекроют движение транспорта на улицах:

Красной — от Постовой до Калинина;

Красноармейской — от Кузнечной до Длинной;

Буденного — от Рашпилевской до Коммунаров;

Орджоникидзе — от Красной до Красноармейской.

Кроме того, движение автомобилей ограничат на Пушкинской площади и улицах: Советской, Мира, Гимназической, Карасунской, Горького, Длинной, Пушкина, Комсомольской, Ленина, Гоголя, Чапаева и Пашковской — от Рашпилевской до Красноармейской.

Из-за перекрытия Красной временно изменится схема движения пяти автобусных маршрутов: № 2Е, 37, 67, 45 и 106А, они поедут в объезд. С 20:00 14 октября центр города начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Жителей краевой столицы просят быть внимательней 15 октября и заранее планировать маршруты через центр города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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