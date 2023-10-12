Движение временно перекроют из-за праздника 13 октября в центре Краснодара

В этот день будут отмечать День работников дорожного хозяйства.

Движение перекроют с 06:00 и до окончания торжественного мероприятия на улице имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской. Этот участок начнут освобождать от машин 12 октября с 22:00, чтобы организовать парковку для гостей и участников праздничного собрания.

Автомобилистов просят обратить внимание на изменения и заранее планировать маршруты движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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