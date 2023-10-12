Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Движение временно перекроют из-за праздника 13 октября в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-vremenno-perekroyut-iz-za-prazdnika-13-oktyabrya-v-tsentre-krasnodara
Движение временно перекроют из-за праздника 13 октября в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этот день будут отмечать День работников дорожного хозяйства.

Движение перекроют с 06:00 и до окончания торжественного мероприятия на улице имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской. Этот участок начнут освобождать от машин 12 октября с 22:00, чтобы организовать парковку для гостей и участников праздничного собрания.

Автомобилистов просят обратить внимание на изменения и заранее планировать маршруты движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из-за съемок фильма на несколько дней ограничат движение в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях