Из-за съемок фильма на несколько дней ограничат движение в Новороссийске

Движение всех видов транспорта временно ограничат 12, 18 и 19 октября в разных районах города-героя.

Соответствующее постановление об ограничении из-за съемок фильма «Бим-3» подписал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По улице Суджукская коса до проспекта Ленина 10 октября ограничили движение с 7:30 до 13:00.

По улице Рыбацкой на участке от косы Алексино до проспекта Ленина движение ограничат 12 октября с 7:30 до 9:00. По проспекту Дзержинского от улицы Григорьева до дома № 244 нельзя будет проехать 18 октября с 19:00 до 1:00 19 октября.

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