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Крымский мост полностью перекрыли для движения автомобилей на 7 часов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-polnostyu-perekryli-dlya-dvizheniya-avtomobilej-na-7-chasov
Крымский мост полностью перекрыли для движения автомобилей на 7 часов
Фото t.me/glav_most

Движение по мосту через Керченский пролив приостановили 10 октября с 10:00.

Перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ. Открыть движение планируют в 17:00, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Водителей, направляющихся из Краснодарского края в Крым и обратно, просят быть внимательней и заранее планировать маршруты 10 октября.

Читайте также: минувшим летом по Крымскому мосту проехали около 1 млн автомобилей. Об этом сообщил глава министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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