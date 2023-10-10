Крымский мост полностью перекрыли для движения автомобилей на 7 часов

Движение по мосту через Керченский пролив приостановили 10 октября с 10:00.

Перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ. Открыть движение планируют в 17:00, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Водителей, направляющихся из Краснодарского края в Крым и обратно, просят быть внимательней и заранее планировать маршруты 10 октября.

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