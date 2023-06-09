В центре Краснодара 12 июня ограничат движение автомобилей

В этот день водители не смогут проехать по нескольким улицам в районе мэрии из-за проведения регионального мероприятия ко Дню России.

С 6:00 и до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам:

Красноармейской — от Длинной до Кузнечной;

— от Длинной до Кузнечной; Буденного — от Красной до Седина.

Для проведения мероприятия ко Дню России в центре города организуют стоянки для автомобилей. С 22:00 11 июня от припаркованных машин начнут освобождать улицы: Буденного, Красноармейскую, и Длинную.

Временные ограничения для автомобилистов вводят для безопасности жителей, которые посетят мероприятия. Водителей просят быть внимательнее при планировании маршрутов через центр 12 июня и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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