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В центре Краснодара 12 июня ограничат движение автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-12-iyunya-ogranichat-dvizhenie-avtomobilej-2
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этот день водители не смогут проехать по нескольким улицам в районе мэрии из-за проведения регионального мероприятия ко Дню России.

С 6:00 и до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам:

  • Красноармейской — от Длинной до Кузнечной;
  • Буденного — от Красной до Седина.

Для проведения мероприятия ко Дню России в центре города организуют стоянки для автомобилей. С 22:00 11 июня от припаркованных машин начнут освобождать улицы: Буденного, Красноармейскую, и Длинную.

Временные ограничения для автомобилистов вводят для безопасности жителей, которые посетят мероприятия. Водителей просят быть внимательнее при планировании маршрутов через центр 12 июня и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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