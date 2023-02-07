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В центре Краснодара 12 февраля ограничат движение из-за реконструкции боя за освобождение города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-12-fevralya-ogranichat-dvizhenie-iz-za-rekonstruktsii-boya-za-osvobozhdenie-goroda
В центре Краснодара 12 февраля ограничат движение из-за реконструкции боя за освобождение города
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение автомобилей ограничат на пересечении улиц Красной и Гимназической из-за проведения акции к 80-летию освобождения Краснодара от фашистских захватчиков.

Мероприятие проведут в районе сквера имени Жукова. С 13:00 и до окончания акции нельзя будет проехать по улице Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской, а также по улице Красной от Карасунской до Ленина.

От припаркованного транспорта эти улицы начнут очищать 12 февраля с 6:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Автовладельцев просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 февраля в Краснодаре пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города. В мероприятии примут участие несколько клубов исторической реконструкции.

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