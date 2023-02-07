В центре Краснодара 12 февраля ограничат движение из-за реконструкции боя за освобождение города

Движение автомобилей ограничат на пересечении улиц Красной и Гимназической из-за проведения акции к 80-летию освобождения Краснодара от фашистских захватчиков.

Мероприятие проведут в районе сквера имени Жукова. С 13:00 и до окончания акции нельзя будет проехать по улице Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской, а также по улице Красной от Карасунской до Ленина.

От припаркованного транспорта эти улицы начнут очищать 12 февраля с 6:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Автовладельцев просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 февраля в Краснодаре пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города. В мероприятии примут участие несколько клубов исторической реконструкции.