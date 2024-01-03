В центре Краснодара несколько улиц остались без света из-за аварии
Общество
03.01.2024 09:02
Аварийное отключение электроэнергии произошло 3 января около 7:30 в Центральном округе.
«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Ю-35» и 15 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС.
Из-за аварии без света остались дома на улицах Гимназическая, Красная, Красноармейская, Коммунаров, Ленина, Мира и других.
На месте работает аварийная бригада.
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