В центре Краснодара несколько улиц остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло 3 января около 7:30 в Центральном округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Ю-35» и 15 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС.

Из-за аварии без света остались дома на улицах Гимназическая, Красная, Красноармейская, Коммунаров, Ленина, Мира и других.

На месте работает аварийная бригада.

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