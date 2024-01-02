Из-за аварии пять многоэтажек в Краснодаре остались без отопления

Авария на системе теплоснабжения в Прикубанском округе произошла днем 2 января.

«Причина отключения – затоплен ЦТП в повальном помещении между домами по улице Циолковского 5-7», —сообщили в ЕДДС.

Из-за этого ограничена подача теплоносителя в жилые дома по адресам: улица Циолковского 5, 5/1, 7, 9, улица Можайского, 55.

На месте работает аварийная бригада.

Читайте также: жителям Краснодара пришли платежки за отопление, которого не было.