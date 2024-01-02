Из-за аварии пять многоэтажек в Краснодаре остались без отопления
Происшествия
02.01.2024 14:44
Авария на системе теплоснабжения в Прикубанском округе произошла днем 2 января.
«Причина отключения – затоплен ЦТП в повальном помещении между домами по улице Циолковского 5-7», —сообщили в ЕДДС.
Из-за этого ограничена подача теплоносителя в жилые дома по адресам: улица Циолковского 5, 5/1, 7, 9, улица Можайского, 55.
На месте работает аварийная бригада.
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