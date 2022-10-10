В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Не менее четырех взрывов прогремели утром 10 октября в центре Киева. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Сообщается, что взрывы произошли в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. По данным очевидцев звуки взрывов были слышны с 8:20, сообщает ТАСС.
По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала неподалеку от офисов СБУ и президента Украины Владимира Зеленского.
По предварительным данным, одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому. Пресс-секретарь Госслужбы Украины по ЧС Светлана Водолага сообщила, что взрывы произошли в разных местах города, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА «Новости».
Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, в Днепропетровске, во Львове, в Хмельницком и в Тернополе на западе Украины. По данным украинских СМИ, взрывы в Киеве продолжаются. Работа всех линий киевского метро приостановлена, станции используются как укрытие. Пользователи соцсетей сообщают, что во Львове и Житомире пропало электричество.
Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине.
«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский в соцсетях.
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