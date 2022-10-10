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В центре Киева утром прогремела серия взрывов

Происшествия
10.10.2022 10:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-kieva-utrom-progremela-seriya-vzryvov
Видео из соцсетей

Не менее четырех взрывов прогремели утром 10 октября в центре Киева. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Сообщается, что взрывы произошли в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. По данным очевидцев звуки взрывов были слышны с 8:20, сообщает ТАСС.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала неподалеку от офисов СБУ и президента Украины Владимира Зеленского.

По предварительным данным, одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому. Пресс-секретарь Госслужбы Украины по ЧС Светлана Водолага сообщила, что взрывы произошли в разных местах города, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА «Новости».

Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, в Днепропетровске, во Львове, в Хмельницком и в Тернополе на западе Украины. По данным украинских СМИ, взрывы в Киеве продолжаются. Работа всех линий киевского метро приостановлена, станции используются как укрытие. Пользователи соцсетей сообщают, что во Львове и Житомире пропало электричество.

Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский в соцсетях.

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