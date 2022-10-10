Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом Киева против критической инфраструктуры РФ
Президент России Владимир Путин 9 октября провел встречу с главой СК России Александром Бастрыкиным, который доложил о ходе расследования уголовного дела о происшествии на Крымском мосту.
В СК РФ возбудили уголовное дело о терроризме. Допросили свидетелей, очевидцев, провели взрывотехническую, генетическую, криминалистическую экспертизы.
«Установили маршрут движения грузовика, где произошел подрыв — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены лица, которые участвовали в организации его движения. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ. Продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы», — сказал Александр Бастрыкин.
Владимир Путин заявил, что сомнений нет в том, что это теракт.
«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — подчеркнул Владимир Путин.
Руководитель СК подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста.
- В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
- На Крымском мосту открыли двустороннее движение
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Адыгее пенсионер из ружья выстрелил соседу в голову
- Запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?