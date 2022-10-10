Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом Киева против критической инфраструктуры РФ

Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин 9 октября провел встречу с главой СК России Александром Бастрыкиным, который доложил о ходе расследования уголовного дела о происшествии на Крымском мосту.

В СК РФ возбудили уголовное дело о терроризме. Допросили свидетелей, очевидцев, провели взрывотехническую, генетическую, криминалистическую экспертизы.

«Установили маршрут движения грузовика, где произошел подрыв — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены лица, которые участвовали в организации его движения. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ. Продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы», — сказал Александр Бастрыкин.

Владимир Путин заявил, что сомнений нет в том, что это теракт.

«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — подчеркнул Владимир Путин.

Руководитель СК подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств, сообщает пресс-служба Кремля.

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