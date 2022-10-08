Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
Политика
08.10.2022 20:14
Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 8 октября. Его опубликовали на сайте Кремля.
«Возложить на ФСБ РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», — говорится в тексте указа президента.
Главная цель документа — усиление безопасности Крымского моста и магистрального газопровода. Указ вступил в силу со дня подписания.
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