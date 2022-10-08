Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 8 октября. Его опубликовали на сайте Кремля.

«Возложить на ФСБ РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», — говорится в тексте указа президента.

Главная цель документа — усиление безопасности Крымского моста и магистрального газопровода. Указ вступил в силу со дня подписания.

Читайте также: Вениамин Кондратьев ввел в Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности.