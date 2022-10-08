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Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Политика
08.10.2022 20:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zashhity-krymskogo-mosta
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 8 октября. Его опубликовали на сайте Кремля.

«Возложить на ФСБ РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», — говорится в тексте указа президента.

Главная цель документа — усиление безопасности Крымского моста и магистрального газопровода. Указ вступил в силу со дня подписания.

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