В центре Геленджика с 1 декабря на два дня отключат газ

Подачу газа жителям 16 улиц приостановят для переподключения абонентов.

Газ отключат на два дня с 9:00 1 декабря на улицах Кирова, Ленина, Первомайской, Островского, Горького, Херсонской, Октябрьской, Толстого, Керченской. Также отключение коснется домов на проспекте Геленджикском, улицах Прибойной, Таманской, Школьной, Советской, Шевченко и в переулке Южном. Подробнее можно узнать на схеме.

Для проведения работ с 21:00 25 ноября перекроют проезд на улице Кирова на участке от улицы Советской, включая перекресток, до улицы Приморской в районе городской стоматологии. Ограничение будет действовать в течение восьми рабочих дней, сообщили в МЦУ Геленджика.

