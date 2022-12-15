В центре Геленджика при подключении нового водовода произошла авария
Плановое отключение воды в домах города-курорта произошло 15 декабря в 9:00 для запуска нового водовода на улице Кирова.
Планировалось, что отключение продлится до 18:00, однако вечером стало известно, что подачу воды в запланированное время восстановить не удастся. Это связано с тем, что при проведении плановых работ произошла авария. Специалисты уже работают над ее устранением. На углу улиц Новороссийской и Луначарского работают аварийно-ремонтные бригады.
«К сожалению, в связи с аварийной ситуацией водоснабжение центрального района НЕ будет восстановлено к 18:00. Также дополнительно приостановлено водоснабжение в районе улиц Красных Партизан и Новороссийской», — сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения».
Водоканал Геленджика принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал восстановить подачу воды в короткий срок.
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