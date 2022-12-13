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Строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов продолжат в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-ejskogo-troitskogo-i-tamanskogo-vodoprovodov-prodolzhat-v-2023-godu
Строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов продолжат в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 13 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.

«Перейдем к следующему этапу масштабного строительство Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов в 2023 году. На эти цели из бюджета края направим 13,5 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Сейчас на участках Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов ведут строительно-монтажные работы. После того, как их введут в эксплуатацию, около 1 млн жителей Кубани будут обеспечены бесперебойным водоснабжением.

Помимо этого, на строительство систем водоотведения и реконструкцию очистных сооружений на Черноморском побережье выделят 30,9 млрд рублей. Эти средства направят за счет инфраструктурных кредитов.

Так, от Сочи до Анапы построят 17 объектов водоотведения, а также канализационно-очистные сооружения. 15 существующих объектов реконструируют и еще два новых построят. Сейчас специалисты ведут проектно-изыскательные работы. Строительство запланировали на 2024-25 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за четыре года в Краснодарском крае построили 70 км сетей трех групповых водопроводов.

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