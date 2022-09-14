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В Центре Гамалеи заявили об угрозе сразу двух инфекций в предстоящем эпидсезоне

Общество
14.09.2022 16:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-gamalei-zayavili-ob-ugroze-srazu-dvuh-infektsij-v-predstoyashhem-epidsezone
В Центре Гамалеи заявили об угрозе сразу двух инфекций в предстоящем эпидсезоне
Фото Эрика Романенко/ТАСС

В предстоящем эпидсезоне вирусы гриппа будут активными. Это никак не зависит от появления того или иного варианта COVID-19. Об этом заявила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Центра имени Гамалеи Елена Бурцева.

По словам эксперта, последние три сезона коронавирус подавлял активность гриппа. Однако в предстоящие месяцы россиянам угрожают обе инфекции.

«Вакцина уже готова. Штаммовый состав для гриппозных вакцин был рекомендован в феврале этого года. Производителям вакцин всегда нужно минимум шесть месяцев, чтобы подготовить вакцинные штаммы и наработать необходимое количество доз препарата. Ситуация более или менее неплохая, ничего сильно нового не появилось, поэтому, скорее всего, штаммы, которые вошли в состав вакцин, будут эффективно защищать», — сообщила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Центра имени Гамалеи Елена Бурцева.

Бурцева уточнила, что грипп точно будет активен, и поэтому необходимо прививаться. Насколько это будет интенсивно в сравнении с прошлым годом, пока определить сложно. Сезон гриппа стартует в конце года и длится до марта, приводит слова эксперта радио Sputnik.

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