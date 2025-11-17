В центре Анапы к Новому году установят световую лошадь и сани

Концепцию новогоднего украшения города разработали в Анапе. Оформление будет выполнено в красном, белом и золотом цветах.

Основной локацией для новогодних мероприятий традиционно станет Театральная площадь. Как и в прошлом году, здесь установят ансамбль из шести елок. Их украсят игрушками, которые изготовили местные ремесленники. Также на площади появится новый арт-объект — световая лошадь с санями.

«Символ 2026 года по восточному календарю — красная огненная лошадь, и основными цветами праздничного оформления станут красный, золотой и белый, а фирменный стиль будет обращаться к культурному коду и сочетать элементы славянских узоров и росписей», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Песковиков установят рядом с Театральной площадью на территории будущего Парка сказок. Там же можно будет увидеть световые объекты прошлых лет и новые фотозоны. В Ореховой роще появится семиметровая елка. Световые «потолки» длиной около 2 км установят в скверах на улицах Кати Соловьяновой и Гоголя. На фасаде Центра культуры «Родина» закрепят световую надпись «С Новым годом» с лошадями по бокам.

