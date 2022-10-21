В центральную больницу Калининского района доставили цифровой рентген-аппарат
Новое оборудование в ЦРБ Калининского района закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Цифровой рентген-аппарат позволяет выявлять различные патологии, как при оказании экстренной медпомощи, так и в рамках профосмотров.
«Цифровая рентгенография получает все более широкое распространение. Это точный, удобный метод диагностики. Теперь наши жители смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры рядом с домом. Несомненно, первичная медицинская помощь стала намного доступнее», — отметил главврач Аксендий Арзиди.
В текущем году новое медоборудование и транспорт получат свыше 50 медорганизаций края. Также запланированы капитальные ремонты медицинских учреждений. Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани строят новые поликлиники и устанавливают ФАПы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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