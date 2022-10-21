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В центральную больницу Калининского района доставили цифровой рентген-аппарат

Общество
21.10.2022 11:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentralnuyu-bolnitsu-kalininskogo-rajona-dostavili-tsifrovoj-rentgen-apparat
В центральную больницу Калининского района доставили цифровой рентген-аппарат
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование в ЦРБ Калининского района закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Цифровой рентген-аппарат позволяет выявлять различные патологии, как при оказании экстренной медпомощи, так и в рамках профосмотров.

«Цифровая рентгенография получает все более широкое распространение. Это точный, удобный метод диагностики. Теперь наши жители смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры рядом с домом. Несомненно, первичная медицинская помощь стала намного доступнее», — отметил главврач Аксендий Арзиди.

В текущем году новое медоборудование и транспорт получат свыше 50 медорганизаций края. Также запланированы капитальные ремонты медицинских учреждений. Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани строят новые поликлиники и устанавливают ФАПы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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