В хирургический корпус Брюховецкой ЦРБ закупили новое оборудование
Общество
12.10.2022 12:19
Новое высокотехнологичное медоборудование закупили в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Недавно хирургический корпус Брюховецкой центральной районной больницы отремонтировали. Туда уже привезли цифровые стационарный и передвижной рентген-аппараты, специальные потолочный и передвижной хирургические светильники.
Ожидается поставка аппарата для наркоза, хирургических столов, функциональных кроватей, прикроватных мониторов и медицинской мебели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Брюховецкой районной больнице завершили капремонт хирургического корпуса.
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