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В хирургический корпус Брюховецкой ЦРБ закупили новое оборудование

Общество
12.10.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hirurgicheskij-korpus-bryuhovetskoj-tsentralnoj-rajonnoj-bolnitsy-zakupili-novoe-oborudovanie
В хирургический корпус Брюховецкой ЦРБ закупили новое оборудование

Новое высокотехнологичное медоборудование закупили в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Недавно хирургический корпус Брюховецкой центральной районной больницы отремонтировали. Туда уже привезли цифровые стационарный и передвижной рентген-аппараты, специальные потолочный и передвижной хирургические светильники.

Ожидается поставка аппарата для наркоза, хирургических столов, функциональных кроватей, прикроватных мониторов и медицинской мебели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Брюховецкой районной больнице завершили капремонт хирургического корпуса.

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