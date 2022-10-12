В хирургический корпус Брюховецкой ЦРБ закупили новое оборудование

В хирургический корпус Брюховецкой ЦРБ закупили новое оборудование

Новое высокотехнологичное медоборудование закупили в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Недавно хирургический корпус Брюховецкой центральной районной больницы отремонтировали. Туда уже привезли цифровые стационарный и передвижной рентген-аппараты, специальные потолочный и передвижной хирургические светильники.

Ожидается поставка аппарата для наркоза, хирургических столов, функциональных кроватей, прикроватных мониторов и медицинской мебели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Брюховецкой районной больнице завершили капремонт хирургического корпуса.