В Центральном районе Сочи высадили 20 крупных пальм

Пальмы высадили на улице Навагинской, на Курортном проспекте, на улице Москвина и у концертного зала «Фестивальный».

Деревья посадили в общественных местах. на гостевых маршрутах и на набережных. В общей сложности на курорте появилось 20 новых крупных пальм.

Для посадки пальм использовалась специализированная техника. Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать препятствий для дорожного движения. После посадки растения укрепили с помощью усиленных тросов, сообщает МЦУ Сочи.

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