В Центральном округе Краснодара отключились восемь трансформаторных подстанций
Происшествия
30.12.2022 09:50
Об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе сообщили 30 декабря в 9:40.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Красной, Гаврилова, Одесской, Зиповской и других.
Причиной стало отключение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «РИП-210», и были обесточены восемь трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС.
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