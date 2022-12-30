В Центральном округе Краснодара отключились восемь трансформаторных подстанций

Об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе сообщили 30 декабря в 9:40.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Красной, Гаврилова, Одесской, Зиповской и других.

Причиной стало отключение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «РИП-210», и были обесточены восемь трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС.

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