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В Сочи восстановили водоснабжение села Раздольное, прерванное из-за повредившего водовод оползня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-vodosnabzhenie-sela-razdolnoe-prervannoe-iz-za-povredivshego-vodovod-opolznya
В Сочи восстановили водоснабжение села Раздольное, прерванное из-за повредившего водовод оползня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи вечером 28 декабря в районе улицы Ясногорской в результате подвижки грунта произошел порыв на магистральном водоводе.

Из-за сложного рельефа тяжелая спецтехника не смогла подойти к месту аварии. Ограничения в подаче воды испытали жители улиц Земляничная, Амбровая, Кленовая, Водораздельная, Дубовая, Следопытов, Буковая, Прямая, Иванова Поляна, Тепличная, Механизаторов, Амбровая и в переулке Ветеринарный.

К 17:30 специалисты водоканала Сочи устранили прорыв магистрального водовода. На данный момент восстановительные работы полностью завершены, производится наполнение системы водоснабжения. Вода появится в кранах у жителей района до конца текущих суток, сообщает МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

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