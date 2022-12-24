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Адлер и Хостинский район Сочи 27 декабря на сутки останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/adler-i-hostinskij-rajon-sochi-27-dekabrya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody
Адлер и Хостинский район Сочи 27 декабря на сутки останутся без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воду для части жителей города-курорта временно отключат из-за проведения масштабных работ на магистральных водоводах.

Специалисты восстановят трубопровод на улице Ленина в Адлере, который оказался поврежден из-за оползня. Сейчас его высвобождают из под грунта. Стратегически важную сеть планируют вынести с опасного оползневого участка.

Кроме того, в микрорайоне «Министерские озера» начнут создавать аварийно-резервную систему водоводов.

В связи с этим 27 декабря воду отключат в Адлере, Хосте, Кудепсте, Мацесте, Бытхе, селе Раздольном, микрорайоне «Светлана» и ЖК «Министерские озера». Восстановить водоснабжение в этих населенных пунктах и микрорайонах планируют восстановить к концу суток 28 декабря.

Жителей домов, попадающих в зону отключения, попросили заранее запастись водой. В этот день будет работать подвоз воды автоцистернами. Заявки можно оставить по телефону: 444-05-05, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Читайте также: оставившую без воды микрорайон «Министерские озера» крупную аварию на водоводе устранили в Сочи 14 декабря.

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