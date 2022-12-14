Оставившую без воды микрорайон «Министерские озера» крупную аварию на водоводе устранили в Сочи
Происшествия
14.12.2022 07:21
Утечку обнаружили 13 декабря на улице Следопытов в Хостинском районе.
По данным сочинского водоканала, два прорыва произошли на магистральном водоводе диаметром 335 мм. Специалисты демонтировали поврежденный водовод и проложили около 3,5 м новых труб. По данным инженерных служб предприятия, обе аварии произошли из-за некачественно построенных сетей и отсутствия обслуживания.
Вечером 13 декабря систему начали заполнять водой. Стабилизируют подачу воды с учетом сложного рельефа местности к утру 14 декабря. На время устранения аварии населению подвозили воду цистернами, сообщает МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.
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