Без холодной воды из-за аварии на водоводе остались 9 многоэтажек в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 декабря около 13:00.

Холодную воду отключили в жилых домах на улице Измаильской, 74. Без воды остались жители 9 корпусов.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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