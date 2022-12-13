Без холодной воды из-за аварии на водоводе остались 9 многоэтажек в Краснодаре
Происшествия
13.12.2022 13:22
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 декабря около 13:00.
Холодную воду отключили в жилых домах на улице Измаильской, 74. Без воды остались жители 9 корпусов.
Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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