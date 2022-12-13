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Без холодной воды из-за аварии на водоводе остались 9 многоэтажек в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-holodnoj-vody-iz-za-avarii-na-vodovode-ostalis-9-mnogoetazhek-v-krasnodare
Без холодной воды из-за аварии на водоводе остались 9 многоэтажек в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 декабря около 13:00.

Холодную воду отключили в жилых домах на улице Измаильской, 74. Без воды остались жители 9 корпусов.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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