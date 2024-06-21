В центре Краснодара зажгли «Огненную картину войны» из 3 тысяч свечей

На Кубани 21 июня начались патриотически акции, посвященные Дню памяти и скорби. В Краснодаре на главной городской площади вечером активисты выложили из свечей «Огненные картины войны».

«Здесь, на главной городской площади, 50 волонтеров составляют надписи «Кубань помнит» и «Помним, гордимся и чтим» из более чем 3 тыс. искусственных свечек», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Михаил Шнырев.

Сначала по трафарету обычными мелками разметили контуры будущих надписей, после — начали расставлять свечи. Во время акции всем прохожим раздаются георгиевские ленточки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 22 июня, в День памяти и скорби, запланированы мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие.

Так, в 9:00 у памятника «Воинам-зенитчикам» на улице Ставропольской, 151 пройдет митинг-реквием «Вахта памяти. Без слов», а в 10:00 состоится экскурсия «События и судьбы».