В День памяти и скорби в Краснодаре проведут патриотические акции

В краевой столице 22 июня, в День памяти и скорби запланированы мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие.

Воспитанники Почетного Караула с раннего утра будут нести Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня на Площади Памяти Героев.

В 12:15 пройдет Всероссийская минута молчания — на 60 секунд во всей стране приостановят работу предприятия, торговые центры, телерадиокомпании и вокзалы. Присоединиться к акции смогут и водители — для этого нужно остановиться и включить звуковой сигнал.

Акция «Свеча памяти онлайн» запущена на сайте деньпамяти.рф — желающие могут отдать дань памяти героям в онлайн-формате.

Возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны пройдут во внутригородских округах:

у памятника «Воинам — освободителям Краснодара» на площади Победы на улице Постовой, 32 в 9:00;

у мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы» на улице Заводской, 2 в 9:00;

у памятника «Защитникам южных рубежей Отечества — воинам пограничникам» в сквере Пограничников в 9:00;

у памятника «Героям битв за Кубань в Великой Отечественной войне» на улице Евдокии Бершанской, 218, лит. I в 9:00;

у могилы братьев Игнатовых на Всесвятском кладбище в 9:30.

Кроме того, в 9:00 у памятника «Воинам-зенитчикам» на улице Ставропольской, 151 пройдет митинг-реквием «Вахта памяти. Без слов».

В 10:00 состоится экскурсия «События и судьбы» — во время пешеходной прогулки участники посетят памятник «Воинам — освободителям Краснодара», скульптурную группу «Связь поколений», мемориальную арку «Ими гордится Кубань». На экскурсию нужно предварительно записаться по телефону Туристско-информационного центра — 8 (861) 218-97-77.

В Доме журналистики на улице Гоголя, 70 можно будет посетить выставку снимков фотокорреспондентов, которые работали в зоне СВО. Там представят работы 11 авторов. Почетное место в экспозиции — работы погибших фотокорров. Экспозиция будет работать с 21 по 28 июня с 9:00 до 18:00.

Кроме того, 21 июня в медиацентре пройдет закрытый кинопоказ фильмов о войне, авторы которых — студенты Кубанского государственного университета.

На улице Восточно-Кругликовской, 28/1 22 июня в 20:00 состоится акция «Кино нашего двора» — краснодарцам покажут военную драму «Сокровища партизанского леса», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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