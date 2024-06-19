Цикл мероприятий «О людях Кубани — о силе России» открылся в музее Фелицына

В рамках нового социального проекта музея будут проходить встречи с известными людьми Кубани — участниками СВО, академиками, режиссерами, спортсменами и академиками.

На открывающем первом мероприятии спикером стал советник атамана Кубанского казачьего войска, чемпион мира по самбо Федор Дурыманов. Вместе с участником СВО, кавалером ордена Мужества Сергем Будановым и заместителем войскового атамана Максимом Медянниковым он пообщался с казачьей молодежью, представителями общественных организаций, учениками и педагогами школ и сотрудниками и руководителями учреждений культуры края.

«Нравственность и духовность у подрастающего поколения — основа их воспитания. Работа по военно-патриотическому воспитанию, допризывной и спортивной подготовке активно проходит на Кубани. Это помогает укреплять дух патриотизма, гражданской ответственности и готовность к служению Отечеству. Большую роль в этом играет также Союз казачьей молодежи Кубани — самая многочисленная молодежная организация региона», — отметил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Федор Дурыманов рассказал о деятельности по патриотическому и спортивному направлениям, а также отметил, насколько важно проводить такие мероприятия в крае и новых регионах России.

«Летом с казаками Кубанского казачьего войска запланировали ряд выездов в ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Привозим гуманитарную помощь, проводим мастер-классы по армейскому рукопашному бою, самбо, а также работаем над скорейшей интеграцией субъектов страны в единое спортивное, культурное и патриотическое пространство. При комплексном подходе с уклоном на традиции предков важно воспитывать молодежь, любящую свое Отечество и готовую встать на его защиту», — заявил Дурыманов.

Спортсмен в рамках встречи передал картину в фонд Краснодарского государственного историко-археологического музея Фелицына.

Следующая встреча пройдет в начале июля с казаком-добровольцем, режиссером Евгением Кардаильским, который стал автором документального фильма «Когда мы были на войне», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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