Фотовыставка «Донбасс.Волонтеры.Истории» откроется в Сочи
Культура
18.06.2024 09:03
Экспозиция рассказывает о помощниках гуманитарной миссии «Пища жизни», в которой собраны истории людей разного возраста и профессий со всей страны.
Выставку приурочили к памятной дате ―22 июня, началу Великой Отечественной войны. В рамках выставки пройдет показ документального фильма «Герои среди нас», который завершится обсуждением участников волонтерского движения. Экспозиция будет работать до 23 июня.
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