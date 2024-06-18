Фотовыставка «Донбасс.Волонтеры.Истории» откроется в Сочи

Экспозиция рассказывает о помощниках гуманитарной миссии «Пища жизни», в которой собраны истории людей разного возраста и профессий со всей страны.

Выставку приурочили к памятной дате ―22 июня, началу Великой Отечественной войны. В рамках выставки пройдет показ документального фильма «Герои среди нас», который завершится обсуждением участников волонтерского движения. Экспозиция будет работать до 23 июня.

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