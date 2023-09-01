В ЦБ РФ назвали снижение ключевой ставки маловероятным

На ближайших заседаниях понижение ключевой ставки маловероятно, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«На внеочередном заседании мы повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — сказала Набиуллина.

По ее словам, снижение возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.

«В недавнем повышении ставки нет надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финстабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы сможем снижать ставку, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», — добавила глава Банка России.

Кроме того, ЦБ не исключает, что на сентябрьском заседании ключевая ставка вновь поднимется. При принятии решения будут обращать внимание на данные, вышедшие до середины сентября.

Набиуллина отметила, что повышение ставки должно привести к стабилизации рубля.

«На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей. Поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом постепенно, но внесет свой вклад в стабилизацию валютного курса», — цитирует главу ЦБ РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 12% повысил ключевую ставку Центробанк России.