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Неожиданный ход: до 12% повысил ключевую ставку Центробанк России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/neozhidannyj-hod-do-12-povysil-klyuchevuyu-stavku-tsentrobank-rossii
Неожиданный ход: до 12% повысил ключевую ставку Центробанк России
Фото пресс-службы Банка России

Ставку поднимут 15 августа сразу на 350 базисных пунктов.

Как отметили в ЦБ, показатель годовой инфляции поднялся до 4,4%. Текущий темп прироста цен за последние три месяца составил 7,6% в годом исчислении. Такой же показатель базовой инфляции вырос до 7,1%.

«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — подчеркнули в ЦБ.

Как объяснили в ЦБ, такое решение позволит вернуться к 4% в следующем году и ее стабилизации, сообщает пресс-служба Банка России.

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