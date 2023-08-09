Центробанк РФ до конца года отменил покупки валюты на фоне ослабления курса рубля

Об этом стало известно 9 августа. Специалисты ЦБ РФ приняли такое решение для снижения волатильности финансовых рынков.

С 10 августа и до конца текущего года Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов страны по реализации бюджетных правил.

Решение о возобновлении операций по покупке валюты на внутреннем рынке будут принимать, исходя из фактической обстановки на финансовых рынках, сообщает пресс-служба Банка России.

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