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Курс доллара впервые за полтора года превысил 98 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-dollara-vpervye-za-poltora-goda-prevysil-98-rublej
Курс доллара впервые за полтора года превысил 98 рублей
Фото freepik.com

Курс рубля 9 августа продолжил терять позиции по отношению к основным мировым валютам.

По данным Московской биржи на 16:39, курс доллара США превысил 98 рублей, впервые с 25 марта прошлого года. К 17:10 он опустился до 97,7 рублей.

Курс евро впервые с конца марта 2022 года вырос до 107,7 рублей, но к 17:10 снизился до 107,5 рублей. Китайский юань поднялся до отметки 13,5 рублей.

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