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Дерипаска: через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deripaska-cherez-pyat-let-dollar-perestanet-byt-dominiruyushhej-valyutoj
Дерипаска: через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой
Олег Дерипаска. Фото instagram.com/oleg.deripaska

По словам бизнесмена, мир через пять лет избавится от «гегемона» и наступит конец эпохи доминирования доллара.

В конце десятилетия, по мнению Олега Дерипаски, мир станет более сбалансированным, расчеты будут диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты можно будет совмещать.

«Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — цитирует бизнесмена радио Sputnik.

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