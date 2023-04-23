Дерипаска: через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой

По словам бизнесмена, мир через пять лет избавится от «гегемона» и наступит конец эпохи доминирования доллара.

В конце десятилетия, по мнению Олега Дерипаски, мир станет более сбалансированным, расчеты будут диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты можно будет совмещать.

«Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — цитирует бизнесмена радио Sputnik.

Читайте также: суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей.