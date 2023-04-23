Дерипаска: через пять лет доллар перестанет быть доминирующей валютой
Экономика
23.04.2023 09:14
По словам бизнесмена, мир через пять лет избавится от «гегемона» и наступит конец эпохи доминирования доллара.
В конце десятилетия, по мнению Олега Дерипаски, мир станет более сбалансированным, расчеты будут диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты можно будет совмещать.
«Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — цитирует бизнесмена радио Sputnik.
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