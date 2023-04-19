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Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-obyazal-vlasti-kraevye-vlasti-prodat-deripaske-216-ga-zemli-za-7-mln-rublej
Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей
Олег Дерипаска. Фото instagram.com/oleg.deripaska

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение апелляционного суда, отклонив кассационную жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Решение суда краевой департамент продать бизнесмену из Усть-Лабинского района Олегу Дерипаске земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности, площадью 216 га за 7 млн рублей. Специалисты департамента оценили эту землю в 35 млн рублей.

Дерипаска арендовал этот участок в Усть-Лабинском районе в 2007 году. В 2018 году он попытался получить его в собственность по нормам Земельного кодекса и обратился с соответствующим заявлением. Однако краевой департамент имущественных отношений в 2019 отказался бизнесмену в продаже этой земли из-за наличия на нем девяти сараев, теплиц, деревянного каркаса и хозяйственной постройки.

В 2020 году суды трех инстанций признали отказ департамента незаконным, а постройки на этом участке некапитальными. Суд обязал департамент направить Дерипаске проект договора купли-продажи, но на этом этапе между сторонами произошли разногласия в цене. Для их разрешения бизнесмен снова обратился за помощью в суд, сообщает РИА «Новости».

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