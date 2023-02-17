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Украина национализировала имущество кубанского бизнесмена Дерипаски на 237,5 млн долларов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-natsionalizirovala-imushhestvo-kubanskogo-biznesmena-deripaski-na-237-5-mln-dollarov
Украина национализировала имущество кубанского бизнесмена Дерипаски на 237,5 млн долларов
Олег Дерипаска. Фото Владислава Шатило/TASS

Активы Олега Дерипаски на сумму более 237,5 млн долларов перешли в собственность государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

Национализированы Николаевский глиноземный завод, добывающие предприятия «Глуховский карьер кварцитов», «Хустсткий карьер», «Жежеловский карьер» и другое имущество.

Основанием для национализации активов Дерипаски, по мнению суда, стало содействие военно-политическому руководству России. Также, по данным суда, предприятиями на Украине бизнесмен управлял через подконтрольные компании, чтобы скрыть свое отношение к данным организациям.

Иск о конфискации активов Дерипаски направил Минюст Украины на основании возможного содействия бизнесмена развитию военно-промышленного комплекса России, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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