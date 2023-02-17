Украина национализировала имущество кубанского бизнесмена Дерипаски на 237,5 млн долларов
Активы Олега Дерипаски на сумму более 237,5 млн долларов перешли в собственность государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.
Национализированы Николаевский глиноземный завод, добывающие предприятия «Глуховский карьер кварцитов», «Хустсткий карьер», «Жежеловский карьер» и другое имущество.
Основанием для национализации активов Дерипаски, по мнению суда, стало содействие военно-политическому руководству России. Также, по данным суда, предприятиями на Украине бизнесмен управлял через подконтрольные компании, чтобы скрыть свое отношение к данным организациям.
Иск о конфискации активов Дерипаски направил Минюст Украины на основании возможного содействия бизнесмена развитию военно-промышленного комплекса России, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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