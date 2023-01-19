Краснодарский крайсуд подтвердил арест 50 млн рублей Тинькова по иску Дерипаски

Предпринимателю Олегу Тинькову отказали в апелляции на арест 50 млн рублей на счетах по иску о защите чести и деловой репутации от бизнесмена Олега Дерипаски. Информация об этом содержится на сайте Краснодарского краевого суда.

Дерипаска подал судебный иск на Тинькова в 2022 году с требованием арестовать 2 млрд рублей, которые хранятся у ответчика на счетах АО «Тинькофф Банк». В первой инстанции дело рассматривает Усть-Лабинский районный суд. Требование Дерипаски удовлетворили частично, наложив арест на 50 млн рублей, принадлежащих Тинькову.

Представитель Тинькова подал апелляцию на это решение и заявил, что арестованная сумма не соответствует уровню компенсации по подобным искам. Представитель Дерипаски настоял на том, что Тиньков сейчас находится за границей и при снятии ареста может вывести все деньги на зарубежные счета, с которых российские суды не смогут их взыскать.

В результате суд отказал представителю Тинькова в апелляции по отмене ареста 50 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях. Тиньков допустил оскорбительные высказывание в адрес Дерипаски на личной странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ).