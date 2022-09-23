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В Трудовом кодексе России появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных

Общество
23.09.2022 17:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-trudovom-kodekse-rossii-poyavitsya-otdelnaya-statya-ob-obespechenii-trudovyh-prav-mobilizovannyh
В Трудовом кодексе России появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных
Фото пресс-службы ЮВО

В Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс РФ. Новая статья ТК РФ будет распространяться на тех, кто был мобилизован или пошел добровольцем с 21 сентября.

Что известно о поправках:

— В случае мобилизации работника действие его трудового договора приостанавливается на момент прохождения военной службы.

— Место работы и должность будет сохраняться за мобилизованными сотрудниками на период приостановления действия трудового договора.

— В этот период работодатель имеет право заключить срочный трудовой договор с другим работником на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.

— Не позднее дня приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий приостановлению действия договора период.

— Время приостановления действия трудового договора будет засчитываться в трудовой стаж.

Мобилизованные сотрудники, приостановившие работу, сохранят все свои социально-трудовые гарантии. Речь идет, в частности, о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных.

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