В Трудовом кодексе России появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных
В Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс РФ. Новая статья ТК РФ будет распространяться на тех, кто был мобилизован или пошел добровольцем с 21 сентября.
Что известно о поправках:
— В случае мобилизации работника действие его трудового договора приостанавливается на момент прохождения военной службы.
— Место работы и должность будет сохраняться за мобилизованными сотрудниками на период приостановления действия трудового договора.
— В этот период работодатель имеет право заключить срочный трудовой договор с другим работником на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.
— Не позднее дня приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий приостановлению действия договора период.
— Время приостановления действия трудового договора будет засчитываться в трудовой стаж.
Мобилизованные сотрудники, приостановившие работу, сохранят все свои социально-трудовые гарантии. Речь идет, в частности, о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных.
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
- В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
- В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?