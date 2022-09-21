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В Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных

Политика
21.09.2022 21:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sovfede-soobshhili-o-podgotovke-popravok-v-trudovoj-kodeks-o-zashhite-prav-mobilizovannyh
В Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, парламентарии прорабатывают касающиеся защиты трудовых прав попавших под частичную мобилизацию граждан поправки в ТК РФ.

«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — сказала глава комитета СФ по социальной политике.

Инна Святенко не исключила, что в ТК РФ закрепят меры компенсации для граждан в случае потери места работы, сообщает ТАСС.

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