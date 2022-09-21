В Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных
Политика
21.09.2022 21:01
Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
По ее словам, парламентарии прорабатывают касающиеся защиты трудовых прав попавших под частичную мобилизацию граждан поправки в ТК РФ.
«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — сказала глава комитета СФ по социальной политике.
Инна Святенко не исключила, что в ТК РФ закрепят меры компенсации для граждан в случае потери места работы, сообщает ТАСС.
Читайте также: президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в РФ.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
- Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
- В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
- В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
- ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы