В ТРЦ «Галерея Краснодар» открыли кинотеатр с 8 кинозалами

Мультиплекс «КАРО 8 Краснодар» вмещает около 1 тыс. человек. Открытие кинотеатра состоялось в минувшие выходные.

«Мы поддерживаем кинопроизводителей, которые снимают фильмы на Кубани. Для них действует программа компенсации части затрат. За два года ее существования поддержку получили 15 кинокомпаний по 25 кинокартинам», — сказала первый замруководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Анастасия Шишмарева.

Мультиплекс оснащен современными технологиями кинопоказа, автоматизированной системой покупки билетов, кинобаром с традиционным попкорном и здоровыми продуктами. Помещение оформлено арт-объектами. Предусмотрена зона лектория для творческих встреч.

По словам президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, проект по формату превосходит известные московские мультиплексы.

«КАРО 8 Краснодар» — это самые последние технологические достижения в области кинопоказа с одной стороны, и фантастический уровень комфорта и сервиса — с другой», — отметила она.

Сейчас в регионе работают более 170 кинозалов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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