Российская сеть «Каро» в сентябре откроет кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея Краснодар»

По данным киносети, в мультиплексе «Каро 8 Краснодар» расположат восемь кинозалов.

Кинотеатр оснастят современными технологиями кинопоказа и полностью автоматизированной системой покупки билетов. Также в мультиплексе откроют кинобар самообслуживания. Всего кинотеатр сможет вместить 1 тыс. зрителей.

Уточняется, что в кинозалах установят раскладывающиеся как в бизнес-классе авиалиний кресла-реклайнеры. Во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или с фуд-корта торгового центра, сообщает ТАСС.

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