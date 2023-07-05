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Российская сеть «Каро» в сентябре откроет кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskaya-set-karo-v-sentyabre-otkroet-kinoteatr-na-1-tys-mest-v-trts-galereya-krasnodar
Российская сеть «Каро» в сентябре откроет кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея Краснодар»
Российская сеть «Каро» в сентябре откроет кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея Краснодар»

По данным киносети, в мультиплексе «Каро 8 Краснодар» расположат восемь кинозалов.

Кинотеатр оснастят современными технологиями кинопоказа и полностью автоматизированной системой покупки билетов. Также в мультиплексе откроют кинобар самообслуживания. Всего кинотеатр сможет вместить 1 тыс. зрителей.

Уточняется, что в кинозалах установят раскладывающиеся как в бизнес-классе авиалиний кресла-реклайнеры. Во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или с фуд-корта торгового центра, сообщает ТАСС.

Читайте также: в ТРЦ «Галерея Краснодар» на месте «Киномакса» может появиться другой кинотеатр.

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