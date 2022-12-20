В тройном ДТП в Сочи пострадали водители двух иномарок

Авария произошла около 8:30 20 декабря на 29 км дороги Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехала в сторону Адлера и на правом закруглении не справилась с управлением. Машину занесло, она столкнулась с автомобилем Ford Focus. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся на встречке с Toyota RAV4, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали две женщины-водителя. На помощь в 8:35 выехали спасатели Краснополянского и Адлерского подразделений МЧС. Спасатели освободили водителей, зажатых в машинах, и передали врачам скорой помощи. У одной из женщин травма колена и ключицы, а также черепно-мозговая травма, другая была без сознания, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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