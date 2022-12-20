Водитель иномарки погиб, вылетев с дороги в лесополосу в Краснодарском крае

Авария произошла 19 декабря около 16:30 на 26 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 56-летний мужчина ехал за рулем Toyota Camry, выбрав небезопасную скорость движения. Водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части в лесополосу.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков. Пострадал 52-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами в районную больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка.

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