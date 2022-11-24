В Троицком сельском поселении обновят электрические и водопроводные сети
В Крымском районе продолжаются работы по благоустройству территорий и ремонту инфраструктуры.
Сейчас в Троицком сельском поселении чистят старые дренажные системы и нарезают новые. Всего закупили 4 помпы и 80 труб, почти все из них уже уложены. По краевой программе приводят в порядок улицу Приймака — на ней в едином стиле будут выполнены проезжая часть дороги, ливневка и тротуар.
Кроме того, из регионального бюджета выделили деньги на реставрацию клуба в хуторе Кувичинского. Скоро этот населенный пункт поставят в график по газификации. Также здесь строят новый спортзал. Меценаты помогли с обустройством детской площадки и подарили поселению новый храм, в котором будут праздновать Рождество. Еще облагородят территорию местного кладбища. Там уже отсыпают дорожки, укладывают плитку, а также озеленяют прилегающую территорию.
Читайте также: в хуторе Школьном по краевой программе отремонтируют Дом культуры.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
- В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке