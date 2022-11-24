В Троицком сельском поселении обновят электрические и водопроводные сети

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В Крымском районе продолжаются работы по благоустройству территорий и ремонту инфраструктуры.

Сейчас в Троицком сельском поселении чистят старые дренажные системы и нарезают новые. Всего закупили 4 помпы и 80 труб, почти все из них уже уложены. По краевой программе приводят в порядок улицу Приймака — на ней в едином стиле будут выполнены проезжая часть дороги, ливневка и тротуар.

Кроме того, из регионального бюджета выделили деньги на реставрацию клуба в хуторе Кувичинского. Скоро этот населенный пункт поставят в график по газификации. Также здесь строят новый спортзал. Меценаты помогли с обустройством детской площадки и подарили поселению новый храм, в котором будут праздновать Рождество. Еще облагородят территорию местного кладбища. Там уже отсыпают дорожки, укладывают плитку, а также озеленяют прилегающую территорию.

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