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В Троицком сельском поселении обновят электрические и водопроводные сети

Общество
24.11.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-troitskom-selskom-poselenii-obnovyat-elektricheskie-i-vodoprovodnye-seti
Видео канала «Кубань 24»

В Крымском районе продолжаются работы по благоустройству территорий и ремонту инфраструктуры.

Сейчас в Троицком сельском поселении чистят старые дренажные системы и нарезают новые. Всего закупили 4 помпы и 80 труб, почти все из них уже уложены. По краевой программе приводят в порядок улицу Приймака — на ней в едином стиле будут выполнены проезжая часть дороги, ливневка и тротуар.

Кроме того, из регионального бюджета выделили деньги на реставрацию клуба в хуторе Кувичинского. Скоро этот населенный пункт поставят в график по газификации. Также здесь строят новый спортзал. Меценаты помогли с обустройством детской площадки и подарили поселению новый храм, в котором будут праздновать Рождество. Еще облагородят территорию местного кладбища. Там уже отсыпают дорожки, укладывают плитку, а также озеленяют прилегающую территорию.

Читайте также: в хуторе Школьном по краевой программе отремонтируют Дом культуры.

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