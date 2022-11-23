В хуторе Школьном по краевой программе отремонтируют Дом культуры

Видео канала «Кубань 24»

В Крымском районе завершаются работы по строительству соцобъектов и ремонту инфраструктуры, запланированные до конца этого года.

Так, в станице Варениковской на улице Лермонтова завершают укладку асфальта. Новое дорожное покрытие сменит щебенку. Рядом строят тротуар длиной более 1 км, еще два уже готовы. Один из них ведет к местной школе. Также расчищено 2 км обходных каналов. Средства на эти работы выделили по краевой программе «Развитие сельских территорий».

Кроме того, проводится благоустройство территорий в небольших поселениях. Например, в хуторе Школьном по краевой программе «Культура» начали ремонт ДК, проводят фасадные и кровельные работы. В 2023 году планируют заменить коммуникации и сделать внутреннюю отделку.

Еще в селе Фадеево открыли новый детский сад. В хутор Свет начали проводить газ, проект рассчитан на два года.

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