Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В хуторе Школьном по краевой программе отремонтируют Дом культуры

Общество
23.11.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hutore-shkolnom-po-kraevoj-programme-otremontiruyut-dom-kultury
Видео канала «Кубань 24»

В Крымском районе завершаются работы по строительству соцобъектов и ремонту инфраструктуры, запланированные до конца этого года.

Так, в станице Варениковской на улице Лермонтова завершают укладку асфальта. Новое дорожное покрытие сменит щебенку. Рядом строят тротуар длиной более 1 км, еще два уже готовы. Один из них ведет к местной школе. Также расчищено 2 км обходных каналов. Средства на эти работы выделили по краевой программе «Развитие сельских территорий».

Кроме того, проводится благоустройство территорий в небольших поселениях. Например, в хуторе Школьном по краевой программе «Культура» начали ремонт ДК, проводят фасадные и кровельные работы. В 2023 году планируют заменить коммуникации и сделать внутреннюю отделку.

Еще в селе Фадеево открыли новый детский сад. В хутор Свет начали проводить газ, проект рассчитан на два года.

Читайте также: в станице Каневской стартовала завершающая стадия реконструкции набережной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях